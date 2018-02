Bolsas asiáticas têm alta após desempenho em Nova Iorque e à espera de Powell

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira (26), estimuladas pelo rali dos mercados acionários de Nova Iorque no fim da semana passada e à espera de um depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.

Na sexta-feira (23), as bolsas americanas subiram entre 1,4% e 1,8% em Wall Street, num dia de franca recuperação, depois de terem sofrido tombos históricos no começo do mês. O rali veio após o Fed divulgar relatório prevendo "ajustes graduais" em sua política monetária.

Os mercados chineses lideraram os ganhos hoje na Ásia, com destaque para empresas de baixo valor de mercado. O índice Shenzhen Composto, que é formado principalmente por companhias menores e que apresentou quedas bastante acentuadas no recente período de turbulência global, avançou 2,24%, a 1.815,02 pontos. O salto veio após Pequim, mais uma vez, adiar planos de reformar o sistema para lançamento de novas ofertas públicas iniciais (IPOs) de ações. Já o mais líquido Xangai Composto subiu 1,23%, a 3.329,57 pontos.

Ontem, o Partido Comunista chinês propôs eliminar a restrição para mandatos presidenciais, o que abriria o caminho para o presidente Xi Jinping se manter no poder indefinidamente. Em outubro do ano passado, Xi conquistou um segundo mandato de cinco anos.

Em Tóquio, o Nikkei teve alta de 1,19%, encerrando o pregão a 22.153,63 pontos. Mais cedo, o presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, reiterou não ver necessidade de revisar a atual estrutura de relaxamento monetário da instituição.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng avançou 0,74% em Hong Kong, a 31.498,60 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou alta de 0,25% em Seul, a 2.457,65 pontos, o Taiex subiu 0,39% em Taiwan, a 10.836,70 pontos, e o filipino PSEi exibiu ganho de 0,38% em Manila, a 8.499,98 pontos.

Investidores da Ásia e de outras partes ficarão atentos a um depoimento de Powell no Congresso americano, marcado para amanhã. Considerado "dovish" (ou seja, favorável à manutenção de estímulos monetários), o relatório que o Fed publicou na sexta não apenas impulsionou as ações em Nova York, como também ajudou a pressionar os rendimentos dos Treasuries. Recentemente, o juro da T-note de 10 anos havia atingido máximas em quatro anos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela quarta sessão consecutiva hoje, sustentada em especial por ações dos quatro grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 avançou 0,71% em Sydney, a 6.042,20 pontos.