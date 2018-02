Bolsa de Tóquio fecha em alta, incentivada por rali em Nova Iorque

A Bolsa de Tóquio fechou em alta considerável nesta segunda-feira (26), incentivada pelo rali dos mercados acionários de Nova Iorque no fim da semana passada e apesar da valorização que o iene exibiu em relação ao dólar durante a madrugada.

Na sexta-feira (23), as bolsas americanas subiram entre 1,4% e 1,8%, num dia de franca recuperação depois de terem sofrido quedas históricas no começo do mês. O índice Nikkei teve alta de 1,19% nesta segunda na capital japonesa, encerrando o pregão a 22.153,63 pontos. A fabricante de eletrônicos Sharp foi destaque em Tóquio, com um salto de mais de 4% em suas ações, após desistir de processar a chinesa Hisense numa disputa pelo uso de sua marca nos EUA.