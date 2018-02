Telefonia

As chamadas de telefone fixo para móvel ficaram mais baratas a partir de ontem. A redução foi de 10,58% a 12,75% nas ligações locais fixo-móvel por minuto - o preço médio passou de R$ 0,18 para R$ 0,12, sem impostos. Já no caso das ligações de longa distância, a chamada ficou de 3,98% a 7,41% mais barata.

Agricultura

As perdas estimadas por conta da estiagem, que atinge as regiões de Bagé, Pelotas e Porto Alegre, não devem impactar significativamente na produção das culturas de verão da safra 2017/2018. De acordo com dados levantados preliminarmente pela Emater/RS-Ascar, a estimativa atual da produção total de arroz, feijão, milho e soja gira em torno de 30,1 milhões de toneladas.

Nota Fiscal

O sorteio de fevereiro do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que distribuirá R$ 865 mil em prêmios, fará parte das comemorações do aniversário de Panambi. Para marcar os 63 anos de emancipação política do município, localizado no Noroeste Colonial, a rodada ocorrerá na quarta-feira.

Aquisição

A Zurich Insurance Group (Zurich) anunciou contrato de aquisição das operações na América Latina da seguradora australiana QBE Insurance Group Limited (QBE) por US$ 409 milhões, sujeito a ajustes no fechamento. A transação depende de aprovação dos órgãos reguladores.

Educação

O prazo para inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) termina nesta quarta-feira, às 23h59min. Podem se inscrever alunos que tiveram média de pelo menos 450 no Enem e que não tenham tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos para o programa.

Declaração

Na próxima quarta-feira, termina o prazo para entrega da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) referente a fatos ocorridos em janeiro de 2018. É obrigatória a prestação de informações relativas a operações liquidadas em espécie quando em valores iguais ou superiores a R$ 30 mil.

Investigação

O STF autorizou, no dia 15 de dezembro, a quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados - pessoas físicas e jurídicas - no inquérito que apura se o presidente Michel Temer editou um decreto para beneficiar empresas do setor portuário. A informação é da Procuradoria-Geral da República (PGR).