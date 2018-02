Hypera reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 445,3 milhões no 4º trimestre

A Hypera encerrou o quarto trimestre de 2017 com lucro líquido de R$ 445,3 milhões, revertendo prejuízo de R$ 195,8 milhões apurado em igual trimestre de 2016. No ano, o lucro líquido somou de R$ 964,9 milhões, montante 18,1% menor que o registrado no ano anterior.

A empresa também divulgou um lucro líquido das operações continuadas de R$ 462,2 milhões entre outubro e dezembro, o que representa um crescimento de 117,7% ante igual etapa de 2016. No acumulado do ano, o lucro líquido das operações continuadas foi de R$ 1,111 bilhão, alta de 71,7% ante o ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das operações continuadas totalizou R$ 364,5 milhões no quarto trimestre de 2017, uma alta de 27,4% ante um ano. No acumulado do ano ficou em R$ 1,232 bilhão, uma avanço de 12,9% ante 2016.

A receita líquida da empresa somou R$ 1,032 bilhão nos últimos três meses do ano, chegando a R$ 3,638 bilhões em 2017, com crescimento de 17,6% e 12,7% respectivamente.