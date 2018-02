Dólar avança ante rivais apoiado por expectativas de inflação nos EUA

O dólar avançou nesta sexta-feira (23) na comparação com moedas rivais, em meio a expectativas de aceleração da inflação nos Estados Unidos, o que deu apoio à divisa.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar avançava a 106,84 ienes, de 106,69 ienes na tarde de ontem; e o euro recuava para US$ 1,2301, de US$ 1,2325.

Dados econômicos divulgados neste mês mostraram uma aceleração da pressão inflacionária no começo do ano tanto para consumidores quanto para produtores americanos. A economia dos EUA tem "os maiores riscos inflacionários" entre as 10 maiores economias do mundo, de acordo com uma análise do Bank of America.

Autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) atualizaram suas estimativas para a economia e a inflação na reunião de janeiro, embora não tenham dado um indicativo claro de que estão próximos de acelerar suas projeções para o ritmo de aperto monetário neste ano.

As pressões inflacionárias aumentam as chances de os BCs elevarem os juros, o que atrai mais investidores em busca de rendimentos na moeda.

Na Chicago Mercantile Exchange (CME), o contrato da bitcoin para março fechou em queda de 3,35%, a US$ 9.950,00. (Com informações da Dow Jones Newswires)