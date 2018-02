Ouro fecha em queda e tem maior baixa semanal de 2018

O contrato futuro do ouro fechou a sessão desta sexta-feira (23) em baixa, registrando sua maior queda semanal no ano. Os últimos cinco pregões foram de baixa liquidez para o ativo, já que o feriado do Ano Novo Lunar deixou alguns investidores asiáticos em recesso até a última quarta-feira e, mesmo depois disso, as negociações com ouro ainda não voltaram ao ritmo comum, em um dia de relativo apetite pelo risco.

Além disso, apesar de ter apresentado volatilidade ao longo desta sexta-feira, o dólar interrompeu as quedas observadas na quinta e registrava ligeira alta ante uma cesta de moedas rivais. Neste cenário, commodities cotadas na moeda americana, como é o caso do metal amarelo, ficam mais caras para detentores de outras divisas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de ouro para abril fechou com recuo de US$ 2,40 (0,18%), a US$ 1.330,30 por onça-troy. No acumulado da semana, a cotação da commodity caiu 1,84%. Fonte: Dow Jones Newswires.