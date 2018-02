Petróleo opera em baixa, diante da força do dólar

O petróleo opera em baixa na manhã desta sexta-feira (23), pressionado pela valorização do dólar. Com isso, os contratos devolvem parte dos ganhos fortes da sessão anterior.

Às 9h35min (de Brasília), o petróleo WTI para abril recuava 0,13%, a US$ 62,69 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para abril caía 0,29%, a US$ 66,20 o barril, na ICE.

"O dólar marginalmente mais forte" era o responsável pela fraqueza dos preços, segundo Giovanni Staunovo, analista de commodities da UBS Wealth Management. As commodities são denominadas em dólar. Em caso de alta na moeda, o petróleo, por exemplo, fica mais caro para os detentores de outras divisas.

Na quinta-feira (22), os contratos tiveram alta forte, após um recuo nos estoques dos Estados Unidos. Alguns analistas, porém, viram o apoio da notícia como de curto prazo. Diretor de pesquisa macro e de commodities do Julius Baer, Norbert Ruecker previu que o petróleo sofrerá pressão de baixa, diante da produção forte de xisto.

Os preços do petróleo recuaram mais de 12% nas primeiras semanas de fevereiro, em grande medida por causa da crescente produção de xisto nos EUA. Parte das perdas foram recuperadas, mas o Brent, por exemplo, ainda está bem abaixo das máximas de mais de 70% o barril atingidas no mês passado.

Às 15h, a Baker Hughes divulga seu relatório de poços e plataformas em atividade nos EUA.