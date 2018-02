Empresa aérea Gol passa a cobrar por escolha de assento

A empresa aérea Gol passou a cobrar pela marcação de assentos na hora da compra da passagem. Os clientes que desejarem selecionar seu lugar no avião no momento da aquisição do bilhete terão de pagar uma taxa adicional.

A escolha do assento só será gratuita no período do check-in, a partir de uma semana antes do voo. A mudança passou a valer para as passagens compradas a partir desta quinta-feira (22).

A nova cobrança é resultado de uma alteração feita nas classes tarifárias da companhia. A empresa também anunciou a criação da tarifa Promo, com descontos de até 30% em relação à menor tarifa já praticada pela aérea, a Light. De acordo com a Gol, 65% dos bilhetes vendidos são dessa última modalidade.

Para escolher o assento com antecedência, o passageiro terá de pagar R$ 10 na tarifa Light e R$ 20 na nova categoria Promo, seja em voos nacionais ou internacionais.

Os clientes que comprarem a passagem nessas tarifas não terão direito a despacho de bagagem gratuito. A marcação de assentos com antecedência só será gratuita para as tarifas Max e Plus, as mais caras.

Clientes do programa de fidelidade da companhia aérea podem ter descontos ou isenção, a depender da categoria da fidelização.

A cobrança pela marcação de assento é uma prática comum entre as empresas de baixo custo internacionais. No Brasil, a Gol é a primeira a cobrar pelo serviço.