Inflação da construção sobe 0,14% em fevereiro ante 0,28% em janeiro

O Índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC-M) desacelerou o ritmo de alta para 0,14% em fevereiro, após 0,28% em janeiro, informou na manhã desta sexta-feira (23) a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços arrefeceu a 0,32%, na comparação com 0,59% no primeiro mês do ano. Neste grupo, o componente Materiais e Equipamentos registrou variação de 0,40%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,64%. Segundo a FGV, o destaque foi a aceleração de materiais para estrutura, de 0,58% para 0,75%.

A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa positiva de 0,39% em janeiro para variação negativa de 0,01% em fevereiro. Neste subgrupo, a FGV destaca a taxa de projetos, que passou de recuo de 0,08% para retração de 1,47% este mês.

O índice referente à Mão de Obra teve taxa zero em fevereiro, depois de subir 0,03% em janeiro.

Dentre as capitais analisadas, cinco apresentaram desaceleração em suas taxas: Brasília (de 0,27% para 0,02%); Belo Horizonte (de alta de 0,19% para -0,02%); Recife (de 0,48% para 0,36%), Porto Alegre (de 0,37% para 0,17%) e São Paulo (de 0,34% para 0,14%). Já as variações apuradas em Salvador (de 0,18% para 0,21%) e no Rio de Janeiro (de 0,04% para 0,25%) aceleraram.

Entre os itens que foram destaque da alta no segundo mês de 2018 em relação a janeiro estão vergalhões e arames de aço ao carbono, cuja taxa ficou em 1,19%, mesma taxa da leitura anterior. Além disso, houve avanço nos preços de elevador de 0,06% para 0,96%; esquadrias de alumínio, de 0,55% para 1,46%; ferragens para esquadrias, de 0,34% para 1,96%; e serviços e licenciamentos, de 0,91% para 1,28%.

Já entre as principais influências de baixa em fevereiro estão projetos (de -0,08% para -1,47%); massa de concreto (de +0,77% para -1,45%); tinta à base de PVA (de alta de 0,86% para -1,35%); compensados (de alta de 0,08% para -1,32%); e aluguel de máquinas e equipamentos (de alta de 0,59% para -0,31%).