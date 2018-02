Bolsas asiáticas superam preocupação com juros nos EUA e fecham em alta

As bolsas da Ásia fecharam em alta nesta sexta-feira (23), seguindo o tom majoritariamente positivo dos mercados acionários de Nova Iorque e deixando temporariamente de lado incertezas sobre a perspectiva dos juros nos EUA. Ontem, os índices Dow Jones e S&P 500 subiram em Wall Street, enquanto o Nasdaq caiu levemente.

No pregão anterior, a maior parte dos negócios asiáticos foi pressionada por especulação de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderá elevar juros mais vezes do que se previa anteriormente este ano, diante de sinais de melhora da economia americana e de avanço na inflação.

Analistas, porém, dizem que a Ásia tem condições de assimilar futuros aumentos de juros pelo Fed, uma vez que a perspectiva é de enfraquecimento do dólar e de bom desempenho de suas exportações.

O mercado sul-coreano liderou os ganhos hoje na região, com alta de 1,54% do Kospi, que terminou a sessão a 2.451,62 pontos, seu maior nível em duas semanas e meia. Ajudou o índice seu maior componente, a Samsung Electronics, que avançou 1%.

Em Tóquio, o Nikkei subiu 0,72%, a 21.892,78 pontos, à medida que o iene reverteu a tendência de ontem e se enfraqueceu ante o dólar durante a madrugada. Com isso, o Nikkei garantiu sua segunda semana de valorização, com alta de 0,79%, o que não acontecia há três meses e meio.

Na China, as bolsas ampliaram ganhos de ontem, quando retornaram de uma semana de feriado em comemoração ao ano-novo lunar. O índice Xangai Composto avançou 0,63%, a 3.289,02 pontos, graças ao bom desempenho de siderúrgicas e produtores de carvão, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto exibiu leve ganho de 0,18%, a 1.775,17 pontos.

Pequim anunciou hoje que assumiu o controle da seguradora Anbang Insurance Group, por supostas atividades ilegais.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 0,97% em Hong Kong, a 31.267,17 pontos, e o Taiex mostrou ganho de 1,24% em Taiwan, a 10.794,55 pontos, alcançando o maior patamar desde o começo do mês, mas o filipino PSEi foi exceção e caiu 0,56% em Manila, a 8.467,56 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana foi impulsionada por ações de mineradoras e do maior banco doméstico, o CBA. O S&P/ASX 200 avançou 0,82% em Sydney, a 5.999,80 pontos. Na semana, o ganho do índice foi de 1,6%, o maior desde outubro do ano passado.