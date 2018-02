fechamento

Loterias

O concurso 4.612 da Quina sorteou as dezenas 10, 13, 14, 70 e 78. No concurso 1.759 da Dupla Sena foram sorteados os números 12, 16, 26, 34, 43 e 45 (1º sorteio) e 12, 13, 22, 27, 29 e 30 (2º sorteio). Os resultados são extraoficiais.

Cotrijui

Com a autorização judicial permitindo, desde quinta-feira, o arrendamento de silos e armazéns da Cotrijui, começa nova fase no processo de recuperação da cooperativa. Segundo o advogado Rafael Brizola, que representa o escritório Brizola e Japur Administração Judicial, já existem propostas de interessados. A decisão permite arrendamento por três anos e pede prioridade na manutenção dos empregos.

BC

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, o balanço de 2017 do Banco Central, com um resultado operacional positivo de R$ 26 bilhões e um resultado negativo de R$ 46,4 bilhões em equalização das reservas internacionais e swaps cambiais.

Bancos

Os recursos da conta salário poderão ser transferidos de forma automática e gratuita, a partir de julho, a contas digitais, como as disponibilizadas por empresas como Nubank e PayPal.

Grendene

O ganho da Grendene em 2017 foi de R$ 660,9 milhões, representando retorno sobre o Patrimônio Líquido de 23,7%. Segundo Francisco Schmitt, CFO da Grendene, apesar do baixo consumo de calçados no País e do aumento de impostos, os resultados operacionais tiveram crescimento de 16,5% no ano e houve geração de caixa operacional de R$ 525,7 milhões.

Cotricampo

O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, fará palestra nesta sexta-feira, às 14h, na Expoagro Cotricampo, em Campo Novo. Turra abordará as perspectivas e os desafios da produção do setor, com foco em frangos e suínos.

Agricultura

Os integrantes da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo aprovaram requerimento do deputado Elton Weber para a realização de audiência pública sobre renda e endividamento agrícola, especialmente entre produtores de leite e arroz. A audiência será no dia 22 de março, na Expoagro/Afubra, em Rio Pardo.

Telefonia

A Anatel iniciou o processo de bloqueio de celulares piratas, contrabandeados e roubados. A primeira etapa será no Distrito Federal e em Goiás, mas abrangerá todo o País até março de 2019.