Governo discute autonomia do Banco Central

Planalto quer manter Goldfajn no cargo até o fim do segundo ano do próximo presidente /MATEUS BONOMI/AGIF/FOLHAPRESS/JC

O governo iniciou os debates sobre a autonomia do Banco Central (BC), proposta que integra a lista de 15 medidas prioritárias anunciada na segunda-feira após o adiamento da reforma da Previdência. O assunto foi tema de encontro na manhã desta quinta-feira no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Atualmente, o BC possui mandato simples - ou seja, ele tem como objetivo apenas o controle da inflação, por meio da Selic (a taxa básica de juros). Na proposta de autonomia do Banco Central em discussão no governo, uma das medidas estudadas é o estabelecimento de mandato duplo: controle da inflação e crescimento econômico (ou geração de empregos). A ideia é criticada pelo mercado, já que a avaliação é que, em um país como o Brasil, haveria o risco de enfraquecimento do controle da inflação.

Meirelles avaliou que o Banco Central autônomo tem maior credibilidade e controla a inflação com mais eficácia. "A inflação mais baixa de hoje leva a taxas de juros menores e maior estabilidade, e como consequência também a um maior crescimento econômico. Ter a autonomia do BC assegurada em lei dá confiança de que essa estabilidade será mais permanente", afirmou o ministro.

A ideia do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), responsável por tocar o assunto no Congresso Nacional, é estabelecer mandatos fixos para os diretores de quatro anos. Cumpririam mandato até 31 de dezembro do segundo ano subsequente ao de encerramento do mandato do presidente da República em exercício.

No governo, o desejo é manter a atual diretoria até o fim do segundo ano do próximo governante. Sem uma regra de transição, Goldfajn e sua equipe ficariam até o fim do segundo ano do próximo presidente da República que fosse eleito em outubro.

Em meio às discussões, o Banco Central afirmou, nesta quinta-feira, que o foco no controle da inflação "tem servido bem ao País" e que "a lei de autonomia do BC deve consagrar o que já existe hoje de fato".

De acordo com o BC, a instituição "opera sob o regime de metas de inflação desde 1999 (à semelhança de muitos países no mundo), com foco no objetivo de inflação, o que tem servido bem ao País".

A instituição afirmou ainda que "o crescimento sustentável é um objetivo do governo como um todo, consequência do aumento de produtividade e eficiência na economia". "O BC, ao gerar estabilidade monetária e financeira, contribui para o crescimento do País."

O BC lembrou ainda que o projeto de autonomia "faz parte da Agenda BC e passou a ser prioridade na agenda legislativa do governo e do Congresso". Conforme o BC, as áreas técnica e jurídica da instituição, "em conjunto com outras áreas do governo e Congresso, irão se debruçar sobre o assunto".