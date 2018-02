Ouro fecha em leve alta após 4 sessões de perda

O contrato futuro do ouro interrompeu quatro sessões seguidas de perdas e fechou em leve alta nesta quinta-feira (22) muito perto da estabilidade, enquanto o mercado ainda digere a ata da reunião mais recente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), divulgada na quarta-feira à tarde.

As perdas registradas nesta quarta pelo dólar diante de rivais contribuíram para reverter a série de recuos do ouro, já que, neste cenário, commodities cotadas na divisa americana se tornam mais acessíveis para detentores de outras moedas.

Na Comex, divisão de metais da New Iorque Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de ouro para abril fechou com avanço de US$ 0,60 (0,05%), a US$ 1.332,70 por onça-troy.

Com um volume de negociações ainda abaixo do comum, o ouro sofre maior influência do câmbio e, também, das T-notes americanas, que, assim como o dólar, registraram baixas na sessão desta quinta.