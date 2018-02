Fãs se deliciam com músicas de maior sucesso do britânico Phil Collins no Beira-Rio

A forte chuva atrapalhou, mas não faltaram hits para quem foi conferir, ontem, o show de Phil Collins no Estádio Beira-Rio. O músico britânico entrou no palco às 21h40min, cantando sucessos como Against all odds e Another day in paradise, para felicidade do público. Mesmo sentado durante a apresentação devido a problemas na coluna, Collins mostrou força vocal, amparado por uma competente banda de apoio. A destacar o filho de 16 anos, Nic Collins, comandando a bateria. Mais cedo, o The Pretenders fez o show de abertura, com Chrissie Hynde entoando clássicos como Don't get me wrong. Uma ressalva, os grandes espaços vazios. Sinal de que muito ingresso sobrou. Uma pena.