Livro digital resgata a trajetória de Ivo Bender

Um dos nomes mais importantes das artes cênicas do Rio Grande do Sul, o dramaturgo, contista e professor Ivo Bender teve sua trajetória resgatada no primeiro volume da série Escritores gaúchos, do Instituto Estadual do Livro (IEL).

O material disponibiliza textos da atriz e professora Mirna Spritzer, da escritora e ex-diretora do IEL Cíntia Moscovich, do dramaturgo Diones Camargo e do ator, diretor e dramaturgo Marcelo Adams. Cada volume, sempre em formato digital, irá conter depoimentos e ensaios sobre o autor homenageado, entrevista e trechos de sua obra.