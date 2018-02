Rede Telecine abre sinal de seus canais por 10 dias

O sinal dos seis canais da rede Telecine e o acesso à plataforma Telecine Play estarão abertos a todos os assinantes da TV paga pelos próximos 10 dias. O sinal abrirá nesta sexta-feira (23) e ficará até o dia 4 de março.

Entre os filmes que podem ser vistos sem custo adicional neste período está Polícia Federal: a Lei é Para Todos, que fará sua estreia na televisão neste sábado (24) no Telecine Premium, às 22h. No sábado seguinte, 3 de março, no mesmo horário, a atração é o filme de ação Velozes e furiosos 8.