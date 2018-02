Faltam mulheres na TI

Em paralelo às homenagens no Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Sociedade Brasileira de Computação, com sede em Porto Alegre, está empenhada em abrir espaço para elas no mercado da Tecnologia da Informação (TI) com o programa Meninas Digitais. Ocorre que, embora sejam 51,4% da população brasileira, na área de TI dos cursos universitários, ainda são minoria, como também no mercado de trabalho: são apenas 33% dos funcionários do Facebook e 31% do Google. Enquanto isso, os empregos na área de computação irão mais do que dobrar até 2020, para 1,4 milhão de vagas, segundo o Code.org, dos EUA; e a projeção é que só 400 mil sejam preenchidas, principalmente devido ao baixo número de mulheres.

Máquina de cartões

Uma nova máquina de cartões de pagamento - setor liderado por Bradesco (Cielo), Itaú (Rede) e Santander (Getnet) - se prepara para ingressar no mercado gaúcho. É a independente Stone Pagamentos, que já tem mais de 100 escritórios no País, destaque para cidades do interior, e 4,5% do mercado nacional de pagamentos. Sua meta é contratar no RS mais de 100 profissionais nas áreas comercial, logística e de atendimento.

Calçados Coca-Cola

A Sugar Shoes, de Joaneta, Picada Café, fabricante dos calçados Coca-Cola, completa 20 anos, com 2 mil funcionários, que produzem 15 mil pares por dia. Ela foi eleita, em 2016, pela The Coca-Cola Company, o Melhor Licenciado Mundial da marca, em evento na sede de Atlanta. Foi reconhecida também com os troféus de Melhor Licenciado da América Latina e de Melhor Ativação em Varejo.

Startups financeiras

A Associação Brasileira das Fintechs e a PwC Brasil realizam pesquisa para traçar o perfil e foco de atuação das empresas de inovação financeiras. Apesar do grande aumento da quantidade de fintechs no País e de serem uma alternativa atraente de investimento, não há dados disponíveis que permitam fazer sua radiografia.

Intercâmbio familiar

Um novo comportamento familiar tem crescido no Brasil: o intercâmbio de pais e filhos juntos. Segundo a CI Intercâmbio e Viagem, o Family Program cresceu 16% em 2017. Oferecendo cursos de inglês e espanhol, a família pode viajar e estudar um novo idioma em países como Argentina, Canadá, EUA, Inglaterra e Nova Zelândia. Alguns programas aceitam crianças já a partir de cinco anos.

Dinossauros em Canoas

A Exposição Mundo Jurássico chegou ao ParkShopping Canoas ontem, para proporcionar ao público uma verdadeira viagem no tempo. Réplicas de dinossauros em tamanho real com som e movimento estão espalhadas por todo o mall como se estivessem vivas em seu habitat há milhões de anos.

Óculos da realidade virtual

Agência digital full service em Novo Hamburgo, a WT.AG está investindo forte no braço de inovação e tecnologia, e já colocou o primeiro projeto do ano na rua: o Schutz360. Com o uso de óculos de realidade virtual, a Schutz mostrou na Couromoda 2018 tanto os bastidores de sua fábrica em Campo Bom, quanto as novidades da loja do Iguatemi São Paulo. Ela permite inclusive ao usuário "andar" ao lado dos colaboradores da fábrica. Segundo o CEO, Lucas Feltes, a empresa trabalha em pelo menos dois novos clientes e remeteu os projetos de tecnologia a todos da carteira. "A projeção é crescer 20% em 2018 só neste braço de tecnologia e inovação", explica Feltes, elevando o digital para 65% do faturamento da empresa.