Designer brasileiro faz reconstrução 3D do São Valentim

O designer brasileiro Cícero Moraes acaba de emplacar mais um projeto de repercussão mundial. Ele reconstruiu em 3D o rosto de São Valentim, santo padroeiro dos namorados, em uma iniciativa autorizada pela Igreja Católica. “O crânio digitalizado estava em excelente condições”, comenta.

A técnica utilizada foi a fotogrametria. O crânio foi fotografado sob vários pontos de vista e as imagens enviadas para um programa de computador que as tomou como base para digitalizar em 3D. “A partir do crânio digitalizado, posicionamos os músculos principais, esculpimos digitalmente a pele, pigmentamos a face e colocamos cabelos e roupas”, conta Moraes, descrevendo o processo.

Cícero já realizou outras reconstruções importantes, como a de Santo Antônio, do Senhor de Sipán e da Dama dos Quatros Tupus.