Representatividade feminina no setor automotivo

Claudia Marcucci

O empoderamento feminino está em pauta nos mais diversos veículos de comunicação e tem se ampliado como tema de engajamento social para a promoção de um cenário com mais igualdade para as mulheres. A presença da mulher nos mais diversos setores da economia vem crescendo, inclusive nos cargos de chefia, assim como a sua ausência nesses papéis e diferenças de remuneração estão sendo questionadas. O mesmo vem ocorrendo no setor automotivo.

Dados do Ministério do Trabalho divulgados recentemente mostram que a participação feminina no mercado de trabalho formal atingiu o patamar de 44% de todo o território nacional. Em um país com um forte movimento para a introdução feminina nas vagas, é uma evolução positiva, porém com ressalvas ainda a serem discutidas sobre cargos e diferenças salariais. E com a maior presença da mulher no mercado, ela tornou-se uma potencial consumidora do setor automotivo.

No segmento automotivo, a presença da mulher em cargos de liderança, apesar de ainda ser pequena, vem ganhando destaque, refletindo positivamente nos resultados de companhias. Grandes corporações como General Motors, PSA e Ford colocaram mulheres em cargos importantes, como diretoras de marketing, desenvolvimento de novos produtos e até mesmo CEO.

Mas ainda há muito para melhorar o cenário: a indústria automotiva conta com 83% dos cargos em empresas da cadeia produtiva ocupados por homens. O dado faz parte da pesquisa Presença Feminina no Setor Automotivo, levantamento inédito realizado por Automotive Business em parceria com a MHD Consultoria no segundo semestre de 2017.

Na Campneus, o número de mulheres em cargos de liderança e em operação técnica em lojas chega a 30% do quadro de colaboradores. São novos tempos em que as companhias estão entendendo o crescimento dessas consumidoras e que a representatividade é importante para alinhar sua filosofia com a dessas mulheres.

A representatividade da mulher no setor automotivo e em cargos de liderança ajuda a transpor barreiras. Com o crescente aumento da mulher como consumidora das empresas do setor automotivo é imprescindível que essas empresas estejam mais alinhadas às expectativas, e filosofias desse público, para que seja possível atendê-lo e somente com o aumento de lideranças femininas isso será alcançado de maneira mais efetiva e assertiva.