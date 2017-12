Petista Edegar Pretto assume governo gaúcho por três dias

Foi uma transmissão rápida como será o período no comando do governo gaúcho. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (AL), o petista Edegar Pretto (PT), recebeu o cargo do vice-governador José Paulo Cairoli (PSD) no final da tarde desta sexta-feira (22), em cerimônia no Palácio Piratini. É a primeira que Pretto assume o posto desde que está no comando da AL, que exerce desde janeiro. O último petista a estar na posição foi Tarso Genro, que governou de 2011 a 2014.

O petista fica até segunda-feira (25) na função e deve ter uma agenda sem maiores compromissos, segundo a assessoria no Legislativo. O governador José Ivo Sartori (PMDB) e Cairoli ficarão fora do Rio Grande do Sul na temporada natalina. No ato, cerca de 25 convidados prestigiaram o momento, entre familiares - a esposa Aline Tyska, e os três filhos Yuri (mais velho), João e Ângelo, e integrantes de movimentos sociais, que são a base de origem política de Pretto, principalmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra (MST).

Ao fazer um breve discurso, o já governador em exercício disse que cumprirá a “honrosa tarefa, com dedicação e responsabilidade que o momento exige”. Pretto é filho do deputado Adão Pretto, também do PT e com vinculação ao MST, que faleceu em 2009. O filho herdou a popularidade e apoio político nos redutos ligados à questão agrária. Na Assembleia, a deputada Liziane Bayer (PSB) assume o posto do petista.

Deputados da oposição e movimentos comemoram no monumento a Julio de Castilhos. Foto: Jurema Josefa/Divulgação/JC