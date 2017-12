Incêndio em shopping e tempestade deixam mortos nas Filipinas

Incêndio começou na manhã de sábado, no terceiro andar do shopping MANMAN DEJETO/AFP/JC

Um incêndio em um shopping na cidade de Davao, nas Filipinas, provocou pelo menos uma morte, mas bombeiros consideravam que não havia chances de sobrevivência para as outras 36 pessoas que estavam presas dentro do prédio de quatro andares. A tragédia ocorreu depois de uma forte tempestade tropical que atingiu o sul do país nos últimos dias, deixando 120 mortos e mais de 160 desaparecidos.

A gerente de marketing do shopping, Janna Abdullah Mutalib, disse que o incêndio começou na manhã de sábado, no terceiro andar do shopping, onde são vendidas roupas, eletrodomésticos e móveis, depois de a tempestade atingir Davao. Exceto por um mercearia no piso térreo e uma empresa de terceirização no topo do edifício, as demais áreas comerciais ainda estavam fechadas para o público quando o fogo começou, impedindo uma tragédia maior no pico da temporada de compras de Natal.