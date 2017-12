Freeway apresenta fluxo normal na manhã deste sábado

De acordo com os dados da Triunfo Concepa – empresa que gerencia o trecho da BR-290, que liga a Região Metropolitana ao Litoral Norte –, a Freeway mantém o fluxo considerado normal de trânsito de veículos no sentido Porto Alegre-Litoral, na manhã deste sábado (23). No momento, trafegam 54 veículos por minuto na saída da Capital, enquanto a intensidade cai nos trechos de Gravataí (43) e Osório (50).

Cerca de 9 mil automóveis já se deslocaram em direção ao interior. A expetativa é que transitem 23 mil veículos. A Concepa alerta aos motoristas que evitem viajar no horário das 18h, quando se concentra o maior fluxo.