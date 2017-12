Movimento na Freeway sentido litoral aumenta ao final do dia

Intensidade de movimento nas estradas do Estado começam a aumentar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há lentidão na BR-386, entre Nova Santa e Monte Negro formando congestionamento de quatro quilômetros de extensão no km 427, na ligação da ponte do Rio Caí, sentido Porto Alegre para o interior. O trânsito fica em uma pista apenas, por isso fica mais lento e com filas. A concessionária Triunfo Concepa estima que cerca de 50 mil carros passe pela Freeway - trechos da BR-290 que liga a Capital ao litoral -, para o interior e ao litoral gaúcho.

A Concepa registra fluxo intenso desde o período da manhã na Freeway. Agora a tarde, cerca de 60 carros passam por minuto no pedágio de Gravataí. Apesar de mostrar fluxo acentuado no sentido capital-litoral, o uso do acostamento na região do km 75 ao 60, em Gravataí, não foram liberados para trafego, pois dependem de um maior número de carros.