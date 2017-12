Fail Neymar perde chuteira em arremate no mar de Doha

Em apresentação do elenco o Paris Saint-Germain em Doha, no Qatar, num plano de intertemporada do certame francês e campeonatos europeus, a equipe realizou um mini show de futebol numa plataforma montada sobre o mar. Porém, o que mais ganhou destaque foi o atacante Neymar, entretanto, não pelos seus famosos dribles ou tentos, mas por uma falha do jogador. O brasileiro gravava um vídeo promocional quando, ao chutar a bola, sua chuteira saiu do seu pé e caiu na água. O lance ficou conhecido como fail na internet e viralizou entre os usuários. Na foto, além de Neymar estão Thiago Silva, Mbappé e Cavani.