Pelé e Maradona são homenageados em cerimônia de sorteio de grupos da Libertadores

Pelé e Maradona estiveram presentes de uma forma inusitada no sorteio dos grupos que definiram os confrontos da temporada 2018 da Copa Libertadores. Em forma de estátuas e com seus respectivos uniformes, os dois ex-jogadores, considerados lendas do futebol mundial, marcaram presença no evento que aconteceu na quarta-feira (20), no Paraguai. Os bonecos que empunharam taças de Mundiais vestiam o uniforme das respectivas seleções - Brasileira, no caso de Pelé, e da Argentina, de Maradona. Na cerimônia, também foram definidos os confrontos de mata-mata da segunda fase da competição continental.