Morre Ivo Tramontina, ex-presidente do grupo Tramontina

Na tarde deste sábado (23), morreu Ivo Tramontina, filho dos fundadores do grupo Tramontina S.A. O empresário de 92 anos de idade estava internado no hospital São Roque, em Carlos Barbosa. A instituição confirmou a morte do empresário por volta das 15h.

Ivo Tramontina assumiu a presidência do grupo centenário em 1946 e atualmente ocupava o cargo de diretor conselheiro da empresa, uma das maiores indústrias do setor metalúrgico do país.

Viúvo de Laura Maria Giacomoni Tramontina, era pai de cinco filhos: Clovis (que assumiu o comando da empresa em 1992), Rejane, Carlos, Raquel e Renato. É também avô de Elisa, Marcos, Ricardo, Bruna, Gustavo, Daniela e Luiza, além de bisavô de Rafaela e Lucas.

O velório ocorrerá a partir das 18h, no Salão Paroquial ao lado da Igreja Matriz, em Carlos Barbosa. O sepultamento está marcado para às 15h do domingo.

O prefeito de Carlos Barbosa, Evandro Zibetti (PMDB), decretará luto da cidade por três dias.