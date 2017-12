A diretoria da Neoenergia aprovou outorga, pela companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, às debêntures da R$ 200 milhões da Termopernambuco.

A emissão será realizada em série única, com 20 mil debêntures, com valor nominal de R$ 10 mil, com vencimento em quatro anos, ou seja, 2021. As debêntures terão juros remuneratórios correspondentes a 116,80% das taxas médias diárias do DI.