Procon de Porto Alegre abre processos contra Tim e Claro por queixas de clientes

Depois de multar a companhia Oi em R$ 6 milhões , o Procon Porto Alegre informou nesta sexta-feira (22) que instaurou processos administrativos contra as operadoras de telefonia Tim e Claro. Segundo a diretora-executiva do órgão, Sophia Vial, a medida servirá para apurar denúncias de consumidores por falha na cobertura do sinal, cobranças indevidas e má prestação de serviços.

O Procon recebeu 3.602 reclamações de clientes da Claro e 2.693 de usuários da Tim de janeiro de 2015 até esta sexta-feira. Sophia observou que os problemas são os mesmos verificados com a Oi. A diretora orienta que novas denúncias podem ser feitas pelo site do Procon , na sede do órgão na rua dos Andradas, 686, Centro Histórico, das 9h às 17h ou na loja no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, das 12h às 18h.